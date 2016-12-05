14:13 5 декабря | ФУТБОЛ — РФПЛ

Газинский приступил к тренировкам в общей группе "Краснодара"

Юрий ГАЗИНСКИЙ тренируется в защитной маске. Фото ФК "Краснодар"
Юрий ГАЗИНСКИЙ тренируется в защитной маске. Фото ФК "Краснодар"
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Полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский приступил к тренировкам в общей группе. Хавбек, получивший повреждение в матче 15-го тура чемпионата России с "Зенитом" (2:1), занимался в защитной маске.

Напомним, игрок сине-бело-голубых Хави Гарсия ударил 27-летнего россиянина локтем в лицо, в результате чего тот на какое-то время потерял сознание и получил перелом носа. За этот инцидент испанец был дисквалифицирован на два матча. Сообщалось, что наказание Гарсии может вырасти до шести игр, если Газинский не сможет вернуться к тренировкам в течение 15 календарных дней.

Дисквалификация Хави Гарсии может вырасти с двух матчей до шести

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КОММЕНТАРИИ (5)
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lordblack

Дзюба сломал нос разглядывая человечка в каноэ Орзул.

15:40 5 декабря

shpasic

в прошлом году, когда Дзюбе грозненцы сломали нос, кому-то из них "условную" дискву давали?

15:19 5 декабря

честный человечишко

Иначе на базе "Краснодара" отключили бы газ!)))

15:13 5 декабря

KotZombie43484

Хоть не без ног )

15:09 5 декабря

lordblack

Позвонили от куда нужно и просветили Краснодар, что Газинский должен хоть без головы, но тренироваться.

14:44 5 декабря

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Материалы других СМИ