Газинский приступил к тренировкам в общей группе "Краснодара"

Полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский приступил к тренировкам в общей группе. Хавбек, получивший повреждение в матче 15-го тура чемпионата России с "Зенитом" (2:1), занимался в защитной маске.

Напомним, игрок сине-бело-голубых Хави Гарсия ударил 27-летнего россиянина локтем в лицо, в результате чего тот на какое-то время потерял сознание и получил перелом носа. За этот инцидент испанец был дисквалифицирован на два матча. Сообщалось, что наказание Гарсии может вырасти до шести игр, если Газинский не сможет вернуться к тренировкам в течение 15 календарных дней.

Дисквалификация Хави Гарсии может вырасти с двух матчей до шести