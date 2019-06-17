20:28 | Футбол — РПЛ

Гацкан продлил контракт с "Ростовом" на один год

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Капитан "Ростова" Александр Гацкан продлил контракт с клубом, сообщает официальный Твиттер дончан. Новое соглашение с 35-летним полузащитником рассчитано на один год.

– Уважаемые болельщики, мы рады сообщить вам о том, что капитан команды Александр Гацкан продлил контракт с "Ростовом" на один год. Полузащитник бессменно выступает за наш клуб с 2008 года. В составе желто-синих Гацкан провел 314 матчей, забил 24 гола, - говорится в сообщении.

В минувшем сезоне Гацкан провел 38 матчей во всех турнирах и забил 2 гола. 

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