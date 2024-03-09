Личка недоволен игрой «Динамо» после победы над «Ахматом»: «Нам сильно повезло, что они не смогли забить»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка признался, что недоволен игрой команды в победном матче против «Ахмата» (2:0) в 20-м туре РПЛ.

«Я недоволен нашей игрой, так как знаю, что мы можем действовать лучше. Но сильная команда умеет побеждать и в таких матчах, как сегодня. У нас игра не шла, а соперник играл очень хорошо. Нам сильно повезло, что они не смогли забить», — цитирует Личку официальный сайт «Динамо».

С 38 очками бело-голубые занимают третье место в турнирной таблице РПЛ, отставая от «Краснодара» на одно очко, а от «Зенита» — на два.

В следующем матче «Динамо» на выезде сыграет с «Зенитом» в ответной игре плей-офф Пути РПЛ FONBET Кубка России. Игра пройдет 13 марта. В первом матче московский клуб одержал победу на своем поле (1:0).