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Допинг

Сегодня, 16:29

Форварда ЦСКА Мусаева чаще других проверяли на допинг в этом году

Руслан Минаев
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Тамерлан Мусаев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Нападающего ЦСКА Тамерлана Мусаева чаще остальных проверялся на допинг в 2024 году, сообщает ТАСС со ссылкой на РУСАДА.

23-летний россиянин был проверен три раза — в апреле, мае и августе. В прошлом году он сдал один тест на допинг. По два раза в 2024-м были проверены Михаил Игнатов («Спартак»), Дмитрий Рыбчинский («Оренбург»), Федор Чалов (ПАОК), Александр Максименко («Спартак»), Евгений Латышонок («Зенит»), Максим Глушенков («Зенит»), Данил Пруцев («Спартак») и Константин Тюкавин («Динамо» Москва).

Всего РУСАДА проверила 50 футболистов с января по сентябрь.

Мусаев в этом сезоне провел за ЦСКА 20 матчей, забил 7 голов и сделал 2 результативных паса. Его контракт с армейцами действует до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 3 миллиона евро.

Источник: ТАСС
Тамерлан Мусаев
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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3
 Локомотив 14 10 1 3 28-17 31
4
 Динамо 14 8 3 3 28-16 27
5
 Спартак 14 7 4 3 21-12 25
6
 ЦСКА 14 7 3 4 22-9 24
7
 Рубин 14 5 3 6 16-21 18
8
 Акрон 14 4 4 6 19-26 16
9
 Пари НН 14 4 3 7 14-24 15
10
 Ростов 14 3 5 6 17-25 14
11
 Динамо Мх 14 2 6 6 7-13 12
12
 Кр. Советов 14 3 3 8 12-21 12
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 Химки 14 2 6 6 15-25 12
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