Кордоба забил самый дальний гол «Краснодара» в истории РПЛ

«Краснодар» на выезде победил «Крылья Советов» в матче 13-го тура РПЛ — 2:1.

В концовке первого тайма счет открыл форвард «быков» Джон Кордоба, который с дальнего расстояния закинул мяч за шиворот вратарю самарцев Ивану Ломаеву.

По информации портала статистики Opta, 31-летний колумбиец забил самый дальний гол «Краснодара» в истории РПЛ — 38,7 метра. Предыдущий рекорд принадлежал Рикардо Лаборде — гол с 34,5 метра в ворота «Зенита» в 2015-м.