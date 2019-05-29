17:54 | Футбол — РПЛ

Форвард "Динамо" Луценко перенес операцию на кисти

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Нападающий "Динамо" Евгений Луценко был успешно прооперирован в связи с травмой кисти, полученной во время матча 30-го тура премьер-лиги против "Арсенала" (3:3). Как сообщает официальный сайт бело-голубых, операция продолжалась три часа - форварду был проведен остеосинтез двух фаланг третьего и четвертого пальца кисти.

В минувшем сезоне Луценко провел 31 матч за "Динамо", забил 4 гола и отдал 5 результативных передач. Бело-голубые заняли 12-е место в турнирной таблице.

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