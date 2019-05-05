Нападающий "Динамо" Мигел Кардозу сравнял счет в матче 27-го тура чемпионата России против ЦСКА.
24-летний португалец на 35-й минуте встречи опередил защитника армейцев Родригу Бекао, вышел один на один с вратарем Игорем Акинфеевым и спокойно пробил мимо россиянина с десяти метров.
ЦСКА с 44 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. "Динамо" с 29 баллами располагается на 12-й строчке.
ЦСКА – "Динамо": онлайн-трансляция, РПЛ, 27-й тур, начало – в 16.30 (мск).
✌🏻 Второй мяч забивает Мигел Кардозу в текущем розыгрыше чемпионата!
📺 Смотрите #ЦСКАДинамо на #МАТЧПРЕМЬЕР
💻 https://t.co/7AhUqatvSLhttps://t.co/wajGcfz7D1
– МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 5 мая 2019 г.
✌🏻 Второй мяч забивает Мигел Кардозу в текущем розыгрыше чемпионата!
📺 Смотрите #ЦСКАДинамо на #МАТЧПРЕМЬЕР
💻 https://t.co/7AhUqatvSLhttps://t.co/wajGcfz7D1
Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр