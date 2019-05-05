Нападающий "Динамо" Мигел Кардозу сравнял счет в матче 27-го тура чемпионата России против ЦСКА.

24-летний португалец на 35-й минуте встречи опередил защитника армейцев Родригу Бекао, вышел один на один с вратарем Игорем Акинфеевым и спокойно пробил мимо россиянина с десяти метров.

ЦСКА с 44 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. "Динамо" с 29 баллами располагается на 12-й строчке.

ЦСКА – "Динамо": онлайн-трансляция, РПЛ, 27-й тур, начало – в 16.30 (мск).

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