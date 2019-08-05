Федотов рассказал, о чем говорил с Черчесовым

Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов в преддверии матча 4-го тура чемпионата России против "Ахмата"​ рассказал про разговор с наставником сборной России Станиславом Черчесовым, который находится на этой встрече.

– Рискованно ли выпускать Готлиба? Две недели он с нами работает. Сегодня – на суд зрителей. Конечно, риск есть – отметил Федотов в эфире телеканала "Матч премьер". – Центральный защитник – это серьезная позиция. Но он – человек с опытом. По тренировкам показал, что понимает и читает игру. Надеюсь, все будет хорошо.

– О чем общались с Черчесовым?

– Мы приехали в Австрию на матч с румынской командой. Там появился Станислав Саламович. Спрашиваем его: "Какими судьбами?". Он ответил: "Да я здесь рядом живу". Сегодня опять спрашиваем: "Вы снова здесь?". Он отвечает: "Я рядом живу" (смеется). У нас есть молодые футболисты, для которых огромный стимул показывать свои лучшие качества, двигаться вперед и занимать место в сборной.