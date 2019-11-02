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Федор Чалов: «Понимаем, как играет «Зенит»

20:02
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Нападающий ЦСКА Федор Чалов остался доволен игрой команды в матче 15-го тура чемпионата России против «Зенита» (1:0, перерыв).

— Мы понимаем, как играет «Зенит», — сказал Чалов в эфире «Матч Премьер». — Выполняем все установки. Все пока получается. Нужно продолжать также во втором тайме.

Постараемся еще забить во второй половине. По физике проблем нет.

Зенит — ЦСКА

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 15-й тур. «Зенит» — ЦСКА, битва юга и другие матчи




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