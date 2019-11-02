Федор Чалов: «Понимаем, как играет «Зенит»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов остался доволен игрой команды в матче 15-го тура чемпионата России против «Зенита» (1:0, перерыв).

— Мы понимаем, как играет «Зенит», — сказал Чалов в эфире «Матч Премьер». — Выполняем все установки. Все пока получается. Нужно продолжать также во втором тайме.

Постараемся еще забить во второй половине. По физике проблем нет.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр