Федор Чалов: «Понимаем, как играет «Зенит»
20:02
Нападающий ЦСКА Федор Чалов остался доволен игрой команды в матче 15-го тура чемпионата России против «Зенита» (1:0, перерыв).
— Мы понимаем, как играет «Зенит», — сказал Чалов в эфире «Матч Премьер». — Выполняем все установки. Все пока получается. Нужно продолжать также во втором тайме.
Постараемся еще забить во второй половине. По физике проблем нет.
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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 15-й тур. «Зенит» — ЦСКА, битва юга и другие матчи
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