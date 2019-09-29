Фанаты «Спартака» освистали Кононова
16:28
Болельщики «Спартака» освистали главного тренера команды Олега Кононова перед матчем 11-го тура чемпионата России с «Оренбургом». При объявлении стартового состава диктор произнес имя Кононова, но в болельщики ответили оглушительным свистом. Напомним, «Спартак» проиграл три последних домашних матча. (Александр Рогулев)
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