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Фанаты «Спартака» освистали Кононова

16:28
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Болельщики «Спартака» освистали главного тренера команды Олега Кононова перед матчем 11-го тура чемпионата России с «Оренбургом». При объявлении стартового состава диктор произнес имя Кононова, но в болельщики ответили оглушительным свистом. Напомним, «Спартак» проиграл три последних домашних матча. (Александр Рогулев)

Спартак — Оренбург

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 11-й тур. «Локомотив» — «Зенит» и другие матчи




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