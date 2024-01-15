«Факел» объявил о переходе защитника Сенхаджи

«Факел» на официальном сайте объявил о подписании защитника Райана Сенаджи, который ранее выступал за болгарский «Крумовградом».

В этом сезоне 26-летний защитник участвовал в 18 матчах во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

Трансферная стоимость футболиста составляет 150 тысяч евро.

После 18 туров РПЛ «Факел» набрал 21 очко и расположился на 11-м месте.