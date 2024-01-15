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Сегодня, 13:27

Дьяков считает Москву футбольным городом

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший защитник «Ростова» и «Динамо» Виталий Дьяков заявил, что считает Москву футбольным городом.

«Футбольная столица России? Наверное, Москва. Смотря от чего отталкиваться. Если по последним чемпионствам — «Зенит». В Москве больше всего команд. Я думаю, Москва — футбольная столица, все-таки здесь «Спартак», ЦСКА, «Локомотив», «Динамо». Это история уже, какому-то клубу уже 100 лет, а кто-то около этой цифры. Какая команда более народная: «Спартак» или «Зенит»? Я не думаю, что «Зенит» — народная команда. «Спартак» — это как «Ювентус» в Италии. Самая любимая, самая ненавистная команда в стране. «Спартак» всегда будут обсуждать, будь они на первом месте или на десятом. К «Спартаку» будет всегда пристальное внимание. За «Спартак» болеют в любом городе, у них куча болельщиков. Что касается «Зенита», как мне кажется, за пределами Ленинградской области, наверное, у «Зенита» болельщиков и нет. За «Зенит» болеют в Питере, в области. Вряд ли в провинции по России болеют за «Зенит», — приводит слова Дьякова «РБ Спорт».

«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России-2023/24 с 38 очками в 18 матчах, «Зенит» идет вторым с 36 очками. «Динамо» занимает третью строчку с 32 очками, «Локомотив» — четвертый с 31 очком, «Спартак» — пятый с 30 очками.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vitalij-d-yakov-ne-dumayu-chto-zenit-narodnaya-komanda-vot-spartak-kak-yuventus/
Виталий Дьяков
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
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28 тур
29 тур
30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

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