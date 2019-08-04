Евсеев объяснил, почему "Уфа" много пропускает на старте сезона в РПЛ

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев перед матчем 4-го тура чемпионата России с "Сочи" отметил, что изменения в составе команды влияют на количество пропущенных мячей в текущем сезоне.

– Семь пропущенных мячей? У меня есть понимание, как это исправить. Сложный процесс, будем стараться поменять ее. Надо найти баланс в работе с атакой и защитой. В каждой игре меняем футболистов, команду, что сказывается на результате и пропущенных мячах. Хорошо, что выиграли последнюю игру, – сказал Евсеев в эфире телеканала "Матч Премьер".

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