Семшов: «Травма выбила Глушенкова из колеи и игрового ритма. Любая пауза влияет на игрока»

Экс-футболист сборной России Игорь Семшов в комментарии «СЭ» высказался о травме Максима Глушенкова, полученной в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Акроном» (5:1)

«Травма выбила Глушенкова из колеи и игрового ритма. Сейчас он снова будет без игровой практики из-за повреждения. Только через работу и желание он может выйти на тот же уровень.

Игры — основной показатель, по которому судят футболиста. Тренироваться можно вечно, быть лучше партнеров, но если ты в играх не показываешь, на что способен, добиться успеха тяжело. Любой простой влияет на игрока. Ему нужно набирать форму. Нужно понимать, что в «Зените» время на раскачку никто давать не будет», — сказал Семшов «СЭ».

В этом сезоне Глушенков провел за «Зенит» 10 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 1 результативную передачу.