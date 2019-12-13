Евгений Гинер покинул заседание комитета по этике РФС

Президент ЦСКА Евгений Гинер покинул заседание комитета по этике Российского футбольного союза.

Сегодня комитет рассматривал его высказывания в адрес главы департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова.

После матча 19-го тура чемпионата России «Краснодар» — ЦСКА (1:1) Гинер выступил с резкой критикой в адрес Егорова, заявив, в частности, что глава департамента судейства и инспектирования «должен застрелиться».

Гинер отказался от комментариев по итогам заседания. (Иван Торопцев)

Комитет по этике отстранил Гинера от футбола на 3 месяца и оштрафовал на 1 миллион

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