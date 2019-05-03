"Енисей" выиграл у "Анжи" в матче 27-го тура чемпионата России. Счет открыл махачкалинский форвард Павел Долгов в первом тайме. Во втором на замену в составе красноярцев вышел Александр Соболев. Через 17 минут он сравнял счет, а еще через три сделал дубль. Фегор Огуде установил окончательный счет встречи.

"Анжи" при счете 1:0 потерял одного игрока - с поля за две карточки был удален Роланд Гиголаев.

"Енисей" остался на последнем месте в таблице РПЛ, но сохранил теоретические шансы остаться в элитном дивизионе. "Анжи" по-прежнему идет предпоследним.

Беспроигрышная серия "Енисея" на своем поле продлилась до шести матчей (2 победы, 4 ничьи).

Чемпионат России

Премьер-лига

27-й тур

"Енисей" (Красноярск) - "Анжи" (Махачкала) - 3:1 (0:1)

Голы: Долгов, 35 (0:1). Соболев, 63 (1:1). Соболев, 66 (2:1). Огуде, 82 (3:1).

"Енисей": Нестеренко, Грицаенко, Сарр, Гаджибеков, Данченко, Торбинский, Зотов, Огуде, Костюков (Соболев, 46), Комков (Комолов, 68), Кутьин (Семакин, 78).

"Анжи": Дюпин, Удалый, Калошин, Гапон, Ахъядов, Кулик (Иванченко, 25), Ондуа, Закиров, Гиголаев, Понсе (Эльмурзаев, 62), Долгов (Лескано, 73).

Предупреждения: Гапон, 6. Торбинский, 9. Понсе, 12. Комков, 26. Гиголаев, 28. Ахъядов, 39. Ондуа, 77.

Удаление: Гиголаев, 58 (неспорт. повед., вторая ж.к.).

Судьи: Кукуян (Сочи). Аверьянов, Мосякин (оба - Москва).

3 мая. Красноярск. Стадион "Центральный".

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