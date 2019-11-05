Эмоции «Арсенала» после победы над «Спартаком»

Футболисты тульского «Арсенала» эмоционально отреагировали на победу над «Спартаком» (1:0) в 15-м туре чемпионата России. Видео опубликовал официальный канал клуба в Youtube.

После этой победы «Арсенал» занимает шестое место в чемпионате России, имея в активе 19 очков в 15 матчах.

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