Эмоции «Арсенала» после победы над «Спартаком»
12:40
Футболисты тульского «Арсенала» эмоционально отреагировали на победу над «Спартаком» (1:0) в 15-м туре чемпионата России. Видео опубликовал официальный канал клуба в Youtube.
После этой победы «Арсенал» занимает шестое место в чемпионате России, имея в активе 19 очков в 15 матчах.
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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 15-й тур. «Зенит» — ЦСКА, битва юга и другие матчи
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