Бывший врач «Спартака»: «Не верю в допинг у Обухова»

Бывший врач московского «Спартака» Лю Хуншен прокомментировал новость, что ФИФА подозревает экс-нападающего команды Владимира Обухова в применении допинга в 2013 году.

Ранее РФС сообщил, что ФИФА уведомила организацию о том, что два футболиста и одна футболистка из России подозреваются в употреблении допинга. По информации «Чемпионата», одним из пойманых игроков является Обухов. Он подозревается у употреблении анаболического стероида метандиенона.

— Не знаю, ничего не было, — цитирует Хуншен «РБ Спорт». — Я его много лечил, знаю его хорошо. Всегда были тишина, спокойствие и порядок. Мы давно не виделись, но тогда он был очень хорошим парнем.

— Мог он принимать стероиды?

— Я никогда этого не видел.

— Теперь ему грозит 4-летняя дисквалификация.

— Ой-ой-ой. Жаль. Он всегда был в порядке. Не знаю, как такое может произойти.

— Вы верите, что спустя 8 лет можно обнаружить допинг?

— Может быть, препарат попал во время процедуры лечения. Но я в это не верю. Всегда футболисты сдают мочу. Их проверяют, вносят в программу. Тогда никаких проблем не было. В любом случае желаю Владимиру здоровья и успехов.

Обухов является воспитанником «Спартака», за основу которого начал играть с 2012 года. С 2013 по 2016 год он выступал за вторую команду клуба, а затем перешел в «Кубань». Сейчас он выступает за «Ростов».