Бывший врач «Спартака»: «Не верю в допинг у Обухова»
Бывший врач московского «Спартака» Лю Хуншен прокомментировал новость, что ФИФА подозревает экс-нападающего команды Владимира Обухова в применении допинга в 2013 году.
Ранее РФС сообщил, что ФИФА уведомила организацию о том, что два футболиста и одна футболистка из России подозреваются в употреблении допинга. По информации «Чемпионата», одним из пойманых игроков является Обухов. Он подозревается у употреблении анаболического стероида метандиенона.
— Не знаю, ничего не было, — цитирует Хуншен «РБ Спорт». — Я его много лечил, знаю его хорошо. Всегда были тишина, спокойствие и порядок. Мы давно не виделись, но тогда он был очень хорошим парнем.
— Мог он принимать стероиды?
— Я никогда этого не видел.
— Теперь ему грозит 4-летняя дисквалификация.
— Ой-ой-ой. Жаль. Он всегда был в порядке. Не знаю, как такое может произойти.
— Вы верите, что спустя 8 лет можно обнаружить допинг?
— Может быть, препарат попал во время процедуры лечения. Но я в это не верю. Всегда футболисты сдают мочу. Их проверяют, вносят в программу. Тогда никаких проблем не было. В любом случае желаю Владимиру здоровья и успехов.
Обухов является воспитанником «Спартака», за основу которого начал играть с 2012 года. С 2013 по 2016 год он выступал за вторую команду клуба, а затем перешел в «Кубань». Сейчас он выступает за «Ростов».
Дополнительная информация:
https://bookmaker-ratings.ru/news/by-vshij-vrach-spartaka-ne-veryu-v-doping-u-obuhova-on-by-l-horoshim-parnem/
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