Лепехин считает «Зенит» фаворитом в борьбе за чемпионство после поражения «Рубину»

Бывший защитник «Зенита» Константин Лепехин поделился мнением о поражении от «Рубина» (0:2) в перенесенном матче 21-го тура РПЛ.

«Я не считаю, что что-то меняется. Как был «Зенит» фаворитом, так и остается. Как были конкуренты в борьбе за чемпионство — так и остаются. Единственное, нужно констатировать, что в этом сезоне борьба за золотые медали будет идти до последнего тура», — цитирует Лепехина «Евро Футбол».

«Зенит» (50 очков) продолжает лидировать в РПЛ. Отрыв от «Краснодара» (49), занимающего второе место, сократился до одного очка. В параллельном матче «быки» обыграли «Балтику» (3:2).

«Рубин» (36) обошел «Ростов» (34) и поднялся на восьмую позицию в турнирной таблице.