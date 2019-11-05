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Егоров объяснил, почему Сухой не стал удалять нападающего «Арсенала» Луценко

13:19
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Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров объяснил решение главного арбитра матча 15-го тура чемпионата России «Спартак» — «Арсенал» (0:1) Алексея Сухого не удалять нападающего туляков Евгения Луценко на 30-й минуте встречи. Форвард ударил защитника красно-белых Айртона шипами в ногу, Сухой наказал Луценко желтой карточкой.

— Арбитр увидел фол, наказал игрока желтой карточкой. Если бы Луценко воткнулся прямой ногой, то это была бы красная. Евгений вовремя одумался и поджал ногу, поэтому получил только предупреждение, — сказал Егоров. (Иван Торопцев)

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