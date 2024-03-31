Дзюба прибыл на матч «Локомотива» и «Краснодара»

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба прибыл на «РЖД Арену» отдельно от команды перед матчем 22-го тура РПЛ против «Краснодара», сообщает корреспондент «СЭ».

Ранее Дзюба не попал в заявку команды на предстоящую встречу. Как сообщал «СЭ», футболист пропускает игру из-за небольшого повреждения.

Матч между «Локомотивом» и «Краснодаром» состоится 31 марта в Москве. Начало — в 19.30 мск. Главным арбитром встречи был назначен Владислав Безбородов.

В нынешнем сезоне Дзюба отыграл 23 встречи за железнодорожников во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 4 результативных передачи.