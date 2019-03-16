17:52 | Футбол — РПЛ

Джордже Деспотович: "Для каждого нападающего голы - это как хлеб"

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Нападающий "Оренбурга" Джордже Деспотович - о матче с "Динамо" (1:0) в 20-м туре чемпионата России. Он забил единственный мяч в этой игре.

- Конечно, для каждого нападающего гол - это как хлеб, - сказал футболист в интервью пресс-службе "Оренбурга". - Если ты не забиваешь, то начинаются проблемы. Для меня многое значит то, что я забил сегодня. В первую очередь, для меня важна командная игра. Никогда не смотрю на свои показатели, но сегодня так получилось, что я забил, и гол оказался победным. В каждой домашней игре перед нашими болельщиками мы стремимся к победе.  Я очень счастлив, в первую очередь, за свой гол, а также за команду, что мы выиграли и взяли три очка.

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Оренбург - Динамо

 

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https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=HTzPHxwv8_k

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