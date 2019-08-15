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Джордан Ларссон: «Сегодня «Спартак» победит, увидимся на ЦСКА»

15 августа 2019, 19:27

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон пожелал красно-белым удачи в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы с «Туном».

— Давайте, ребята, мы должны выиграть сегодня, — сказал Ларссон. — Увидимся на ЦСКА.

— Вы будете играть?

— С ЦСКА? Пока не знаю.

— Но вы тренируетесь с командой?

— Конечно.

— Кого бы назвали лучшим?

— Всю команду. (Константин Колмаков, Елена Григорьевская)

Спартак — Тун

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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/2020. Отбор "Спартака" и "Арсенала"




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