Джордан Ларссон: «Сегодня «Спартак» победит, увидимся на ЦСКА»

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон пожелал красно-белым удачи в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы с «Туном».

— Давайте, ребята, мы должны выиграть сегодня, — сказал Ларссон. — Увидимся на ЦСКА.

— Вы будете играть?

— С ЦСКА? Пока не знаю.

— Но вы тренируетесь с командой?

— Конечно.

— Кого бы назвали лучшим?

— Всю команду. (Константин Колмаков, Елена Григорьевская)