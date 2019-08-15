Джордан Ларссон: «Сегодня «Спартак» победит, увидимся на ЦСКА»
15 августа 2019, 19:27
Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон пожелал красно-белым удачи в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы с «Туном».
— Давайте, ребята, мы должны выиграть сегодня, — сказал Ларссон. — Увидимся на ЦСКА.
— Вы будете играть?
— С ЦСКА? Пока не знаю.
— Но вы тренируетесь с командой?
— Конечно.
— Кого бы назвали лучшим?
— Всю команду. (Константин Колмаков, Елена Григорьевская)
Материалы сюжета: Лига Европы-2019/2020. Отбор "Спартака" и "Арсенала"