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Дюков: «Возможность того, что «Химки» не доиграют сезон из-за ареста Садыгова, не обсуждается»

Глава РФС Дюков исключил возможность снятия «Химок» из-за ареста Садыгова
Даниил Аршавский
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Президент РФС Александр Дюков прокомментировал арест инвестора «Химок» Туфана Садыгова.

«С Туфаном Садыговым после его задержания я не общался. Насколько знаю, задержание не имеет отношения к деятельности футбольного клуба «Химки», — цитирует Sport24 Дюкова.

&laquo;Химки&raquo; могут обанкротиться из-за ареста инвестора Туфана Садыгова. «Химкам» конец? Из-за ареста Садыгова подмосковный клуб может обанкротиться

Садыгову и еще пятерым подозреваемым вменяется особо крупное мошенничество, совершенное организованной группой.

«Если говорить о руководстве клуба, то все рассчитывают, что команде удастся нормально завершить сезон в РПЛ. В настоящий момент возможность того, что «Химки» не доиграют сезон, не обсуждается», — заявил Дюков.

«Химки» ушли на зимнюю паузу на 13-м месте в турнирной таблице РПЛ с 16 очками за 18 встреч.

Источник: Sport24
Футбол
РПЛ
РФС
ФК Химки
Александр Дюков
Туфан Садыгов
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«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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