Дюков: «Иностранных судей в РПЛ не планируем. А наши с помощью полиграфа могут восстановить доверие»

Президент РФС Александр Дюков в эксклюзивном интервью главному редактору «СЭ» Максиму Максимову заострил внимание на проблемах судейства.

— Не секрет, что в российском футболе есть проблемы с доверием. В том числе к судьям. Возможно привлечение ведущих европейских арбитров к обслуживанию матчей повышенной сложности, в первую очередь с участием «Зенита» и «Спартака»?

— Скажу честно: не планируем. Это уже было. Вы, наверное, прекрасно помните. Разве это что-то изменило? Недовольства от работы судей не стало меньше.

— Будут ли в дальнейшем применяться проверки на полиграфе?

— Не хотелось бы, чтобы это стало нормой и обыденностью. Надеюсь, такое будет происходить крайне редко и в первую очередь по инициативе самих судей.

— Зачем судьям выходить с такой инициативой?

— Бывают ситуации, когда арбитры принимают настолько необъяснимые решения, что они приводят к потере доверия. Когда ты судье не доверяешь, то перестаешь назначать его на матчи. Что можно сделать, чтобы доверие вернуть? К сожалению, инструментов не так много. Получается, что полиграф — один из немногих. С его помощью арбитр может восстановить доверие к себе.

— Я с вами поспорил бы...

— Если судья принимает необъяснимые решения и ты еще получаешь информацию, что он был заинтересован в этом, то в следующий раз ты его назначишь? Наверное, нет.

— Конечно, нет.

— И что тогда? В жизни всякое бывает. Может оказаться так, что все ваши подозрения абсолютно безосновательны и вы оставили без работы порядочного человека. Вот Казарцев принял решение, которое сложно объяснить (речь о матче «Спартак» — «Сочи» — 2:2, который состоялся 9 августа 2020 года и в котором было назначено два пенальти в ворота красно-белых. — Прим. М.М.). Все сразу решили, что это умысел. Что делать? Отстранить пожизненно? Он прошел проверку на полиграфе, она показала, что он никому не пытался помочь, никто его не мотивировал.

— Если вы отправляете человека на полиграф, уже оказываете ему недоверие. Вне зависимости от результатов проверки, это впоследствии скажется на ваших отношениях. Их уже не склеить.

— Во-первых, никто не может заставить арбитра пойти на полиграф. Во-вторых, что лучше — просто оставить его без работы или через полиграф, что может быть, конечно, обидным, хотя в каких-то профессиях его прохождение уже является нормой, дать возможность вернуться в футбол? Мне кажется, что второй вариант более гуманный. Хотя, конечно, было бы лучше, если бы никто не делал необъяснимых, странных ошибок.

(Максим Максимов)

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