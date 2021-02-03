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Дюков назвал слухами информацию о возможном увольнении Кашшаи

02:00
Руководитель департамента судейства РФС Виктор Кашшаи. Фото РФС
Руководитель департамента судейства РФС Виктор Кашшаи. Фото РФС
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Президент РФС Александр Дюков в эксклюзивном интервью главному редактору «СЭ» Максиму Максимову выразил доверие главе департамента судейства союза — венгру Виктору Кашшаи.

— Появлялась информация, что контракт Кашшаи может быть прерван. Даже назывались те, кто может прийти вместо него, — Равшан Ирматов и Милорад Мажич. Каков сегодня кредит доверия к руководителю департамента судейства РФС?

— Эта информация — слухи, не имеющие под собой никаких оснований. Виктор продолжит работу. Я уже сказал о позитивной динамике и изменениях. Хотя, безусловно, еще есть над чем работать.

— Это заслуга Кашшаи?

— Это заслуга всей команды. И Ашота Рафаиловича Хачатурянца, и членов ЭСК, и Виктора Кашшаи, и Сергея Фурсы, и Дэвида Эллерея, который присоединился к этой работе и вместе с Леонидом Калошиным отвечает за внедрение и развитие ВАР в российском футболе.

Отметим, что Кашшаи возглавил департамент судейства РФС в январе 2020 года.

(Максим Максимов)

Полностью интервью Александра Дюкова

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