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21 февраля, 18:56

Дьяков: «Наверное, Личка и руководство «Динамо» ожидали большего от Смолова»

Алина Савинова
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Бывший футболист «Динамо» Виталий Дьяков поделился мнением о возможном продлении контракта бело-голубыми с нападающим Федором Смоловым.

«Наверное, и Личка, и руководство клуба, да и сам Федор ожидали большего количества забитых мячей, но у него чуть изменилась позиция на поле. Он стал действовать больше из глубины в подыгрыше, чем на острие. Думаю, Федор еще в том возрасте, когда он может играть на высоком уровне и приносить пользу команде, которая борется за высокие места. Поэтому контракт на год он вполне заслужил, а дальше надо смотреть. Не думаю, что «Динамо» предложит ему длительный контракт — на 3-4 года. На год-два — вполне», — цитирует Дьякова Metaratings.ru.

В текущем сезоне 34-летний форвард провел 21 матч за «Динамо» во всех турнирах, в которых отметился 5 голами и 4 результативными передачами. Его контракт с московской командой рассчитан до лета 2024 года.

Источник: Metaratings.ru
Виталий Дьяков
Федор Смолов
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Ростов – Кр. Советов
 - : -
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ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
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