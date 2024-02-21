Дьяков: «Наверное, Личка и руководство «Динамо» ожидали большего от Смолова»

Бывший футболист «Динамо» Виталий Дьяков поделился мнением о возможном продлении контракта бело-голубыми с нападающим Федором Смоловым.

«Наверное, и Личка, и руководство клуба, да и сам Федор ожидали большего количества забитых мячей, но у него чуть изменилась позиция на поле. Он стал действовать больше из глубины в подыгрыше, чем на острие. Думаю, Федор еще в том возрасте, когда он может играть на высоком уровне и приносить пользу команде, которая борется за высокие места. Поэтому контракт на год он вполне заслужил, а дальше надо смотреть. Не думаю, что «Динамо» предложит ему длительный контракт — на 3-4 года. На год-два — вполне», — цитирует Дьякова Metaratings.ru.

В текущем сезоне 34-летний форвард провел 21 матч за «Динамо» во всех турнирах, в которых отметился 5 голами и 4 результативными передачами. Его контракт с московской командой рассчитан до лета 2024 года.