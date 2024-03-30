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Сегодня, 16:35

Дьяков — о перспективах «Краснодара» в РПЛ: «Будут третьими либо вообще выпадут из тройки»

Алина Савинова
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Бывший защитник «Ростова» и «Динамо» Виталий Дьяков поделился ожиданиями от матча «Локомотива» и «Краснодара» в 22-м туре РПЛ.

Игра состоится 31 марта на стадионе «РЖД Арена». Начало — в 19.30 по мск.

«Локомотив» после зимней паузы играет ни шатко, ни валко. Для «Краснодара» в ближайшем туре будет вовсе первый матч при новом тренере. Будет интересно посмотреть на обновленный «Краснодар» Мусаева. Матч между этими командами ожидается интересный. Черно-зеленые пока продолжают борьбу за чемпионство, хотя я в это уже совершенно не верю. Думаю, они будут третьими, либо вообще выпадут из тройки сильнейших», — цитирует Дьякова Legalbet.

На данный момент «Краснодар» с 39 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» идет на пятой позиции (32 очка).

 

Источник: Legalbet
Виталий Дьяков
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
8
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
9
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
10
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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29.03 19:30
Динамо – Ростов
 1 : 4
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 1 : 1
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 19:00
Спартак – Урал
 - : -
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
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