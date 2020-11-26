«Алания» поиздевалась над словами Дренте о водке в клубном автобусе

«Алания» в официальном Twitter поиздевалась над словами бывшего футболиста команды Ройстона Дренте. Экс-игрок владикавказцев в интервью голландскому изданию заявил, что во время выступления в «Алании» водка была «даже в клубном автобусе».

«Алания» опубликовала снимок мужчины, забирающегося на цистерну со спиртом и подписала: «Архивное фото: Ройстон Дренте заходит в клубный автобус после хет-трика в ворота «Мордовии».

Архивное фото: Ройстон Дренте заходит в клубный автобус после хет-трика в ворота Мордовии pic.twitter.com/mzxmhZaq0I — ФК «Алания» (@fc_alania) November 26, 2020

Дренте защищал цвета «Алании» в первой половине 2013 года.