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«Алания» поиздевалась над словами Дренте о водке в клубном автобусе

22:12
Ройстон Дренте. Фото ФК «Алания»
Ройстон Дренте. Фото ФК «Алания»
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«Алания» в официальном Twitter поиздевалась над словами бывшего футболиста команды Ройстона Дренте. Экс-игрок владикавказцев в интервью голландскому изданию заявил, что во время выступления в «Алании» водка была «даже в клубном автобусе».

«Алания» опубликовала снимок мужчины, забирающегося на цистерну со спиртом и подписала: «Архивное фото: Ройстон Дренте заходит в клубный автобус после хет-трика в ворота «Мордовии».

Дренте защищал цвета «Алании» в первой половине 2013 года.

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