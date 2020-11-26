«Алания» поиздевалась над словами Дренте о водке в клубном автобусе
22:12
«Алания» в официальном Twitter поиздевалась над словами бывшего футболиста команды Ройстона Дренте. Экс-игрок владикавказцев в интервью голландскому изданию заявил, что во время выступления в «Алании» водка была «даже в клубном автобусе».
«Алания» опубликовала снимок мужчины, забирающегося на цистерну со спиртом и подписала: «Архивное фото: Ройстон Дренте заходит в клубный автобус после хет-трика в ворота «Мордовии».
Архивное фото: Ройстон Дренте заходит в клубный автобус после хет-трика в ворота Мордовии pic.twitter.com/mzxmhZaq0I— ФК «Алания» (@fc_alania) November 26, 2020
Дренте защищал цвета «Алании» в первой половине 2013 года.
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