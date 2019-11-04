Доменико Тедеско: «Когда игра не идет, нужны свежие мысли»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско оценил игру команды в матче 15-го тура чемпионата России против тульского «Арсенала» (0:1).

— Да, два разных тайма получились, — сказал тренер в эфире «Матч Премьер». — Первый тайм нам откровенно не удался. У нас было всего пару моментов. Дальше этого не пошло. Не было достаточного движения, скорости передач. Во второй половине играли уже лучше.

Когда игра не идет, нужны свежие мысли. Хуже всего, когда идей нет вообще.

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