Доменико Тедеско: «Этими заменами хотели придать свежести команде»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско перед матчем 15-го тура чемпионата России против тульского «Арсенала» объяснил, почему решил пойти на перемены в стартовом составе.

— Тил будет играть, потому что он отличный игрок и всегда готов, — рассказал тренер в эфире «Матч Премьер». — Если ты выпускаешь одно футболиста на поле, то кому-то приходится остаться на скамейке.

За последние шесть дней мы провели два матча. И некоторые игроки пробежали по совокупности по 25 километров. К примеру, Крал или Умяров. Это много. И этими заменами хотели придать свежести команде. Во всяком случае, на старте игры. А дальше посмотрим.

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