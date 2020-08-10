«Доброе утро всем, кроме Казарцева и ВАР». «Спартак» — после матча с «Сочи»
10 августа 2020, 13:20
Англоязычный аккаунт «Спартака» в Twitter опубликовал ироничный пост после скандального матча 1-го тура Тинькофф-Чемпионата России против «Сочи» (2:2).
«Доброе утро всем, кроме Василия Казарцева и ВАР», — говорится в сообщении.
Главный арбитр встречи Василий Казарцев назначил два пенальти в ворота красно-белых. На 88-й минуте он грубо ошибся в пользу гостей. Судья усмотрел нарушение правил со стороны Самюэля Жиго в единоборстве с Анатолием Немченко. Подробнее об этом эпизоде — здесь.
Владелец красно-белых Леонид Федун в интервью «СЭ» взорвал настоящую информационную бомбу: «Я завтра объявлю, что мы снимаемся с чемпионата. Пусть играют без нас». Полностью заявление можно прочитать — здесь.
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 1-й тур нового чемпионата
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