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«Доброе утро всем, кроме Казарцева и ВАР». «Спартак» — после матча с «Сочи»

10 августа 2020, 13:20
9 августа. Москва. «Спартак» — «Сочи» — 2:2. Арбитр матча Василий Казарцев. Фото ФК «Спартак»
9 августа. Москва. «Спартак» — «Сочи» — 2:2. Арбитр матча Василий Казарцев. Фото ФК «Спартак»
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Англоязычный аккаунт «Спартака» в Twitter опубликовал ироничный пост после скандального матча 1-го тура Тинькофф-Чемпионата России против «Сочи» (2:2).

«Доброе утро всем, кроме Василия Казарцева и ВАР», — говорится в сообщении.

Главный арбитр встречи Василий Казарцев назначил два пенальти в ворота красно-белых. На 88-й минуте он грубо ошибся в пользу гостей. Судья усмотрел нарушение правил со стороны Самюэля Жиго в единоборстве с Анатолием Немченко. Подробнее об этом эпизоде — здесь.

Владелец красно-белых Леонид Федун в интервью «СЭ» взорвал настоящую информационную бомбу: «Я завтра объявлю, что мы снимаемся с чемпионата. Пусть играют без нас». Полностью заявление можно прочитать — здесь.

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«Спартак» — «Сочи»: были ли два пенальти в ворота красно-белых?
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