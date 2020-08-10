Англоязычный аккаунт «Спартака» в Twitter опубликовал ироничный пост после скандального матча 1-го тура Тинькофф-Чемпионата России против «Сочи» (2:2).

«Доброе утро всем, кроме Василия Казарцева и ВАР», — говорится в сообщении.

Good morning to everyone except Vasily Kazartsev and the VAR. — FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) August 10, 2020

Главный арбитр встречи Василий Казарцев назначил два пенальти в ворота красно-белых. На 88-й минуте он грубо ошибся в пользу гостей. Судья усмотрел нарушение правил со стороны Самюэля Жиго в единоборстве с Анатолием Немченко. Подробнее об этом эпизоде — здесь.

Владелец красно-белых Леонид Федун в интервью «СЭ» взорвал настоящую информационную бомбу: «Я завтра объявлю, что мы снимаемся с чемпионата. Пусть играют без нас». Полностью заявление можно прочитать — здесь.