Дмитрий Тарасов: "Должны были дожимать ЦСКА"

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов заявил, что его команда должна была дожимать ЦСКА в матче 24-го тура премьер-лиги (1:1).

- Должны были дожимать ЦСКА и выигрывать матч, - сказал Тарасов в интервью клубной пресс-службе. - Джефф говорит, что поскользнулся во время прострела с фланга. Считаю, что мы должны были победить, но ничья так ничья. Болельщики видели, что команда играла с желанием, самоотдачей и хотела добиться победы. Но так бывает. Идем дальше.

"Локомотив" занимает 2-е место в турнирной таблице, имея в активе 43 очка.

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