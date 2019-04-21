16:35 | Футбол — РПЛ

Дмитрий Тарасов: "Должны были дожимать ЦСКА"

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Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов заявил, что его команда должна была дожимать ЦСКА в матче 24-го тура премьер-лиги (1:1).

Должны были дожимать ЦСКА и выигрывать матч, - сказал Тарасов в интервью клубной пресс-службе. - Джефф говорит, что поскользнулся во время прострела с фланга. Считаю, что мы должны были победить, но ничья так ничья. Болельщики видели, что команда играла с желанием, самоотдачей и хотела добиться победы. Но так бывает. Идем дальше.

"Локомотив" занимает 2-е место в турнирной таблице, имея в активе 43 очка.

Локомотив - ЦСКА

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 24-й тур. "Локо" – ЦСКА, "Краснодар" – "Зенит" и другие матчи
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