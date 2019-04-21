Дмитрий Парфенов: "Сейчас у "Урала" каждый матч важный, решающий"

Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов перед матчем 24-го тура российской премьер-лиги с "Рубином" отметил, что каждый футболист готов выйти и помочь команде в такой тяжелый период. Он добавил, что клуба из Екатеринбурга сейчас очень сложный график.

– Предыдущий матч вы сыграли на ноль. В команде это как-то отметили или сыграли и забыли?

– Сыграли и проанализировали, и, конечно же, готовимся к следующему, к серьезному матчу, который сегодня предстоит, – сказал Парфенов в эфире канала "Матч Премьер".

– Вы продолжаете действовать в два форварда. Схема заработала или Бикфалви не готов играть в старте?

– Во-первых, мы очень рады, что он (Бикфалви) восстановился. Но один день на предыгровой тренировке и рисковать? Он готов выйти помочь, это радует, он с командой. Для меня любой футболист в радость, в такой важный момент для команды, когда все матчи – решающие. У нас, вы видите, какой график на неделю: три матча, два из них выездные. Каждый матч, самый понимаете, важный. Каждый готов выйти и помочь команде.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр