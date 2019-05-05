Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов отметил, что его команда вынуждена была отойти в оборону во втором тайме матча 27-го тура чемпионата России с ЦСКА (2:2). Динамовцы вели по ходу встречи со счетом 2:1.

– Создаем моменты, создаем. Какие-то выходы получаются, какие-то нет. Где-то получается создать момент и завершить, где-то нет. Это определенное стечение обстоятельств. Над этим и работаем, – сказал в эфире телеканала "Матч Премьер" Хохлов. – Мы не хотели садиться в оборону. Это первое, что я сказал. Но во втором тайме прижались. ЦСКА пошел на риск, пошел в атаку большими силами. Нам надо было сохранять плотность в построениях, в линиях. Конечно, никто не собирался отказываться еще от голов.