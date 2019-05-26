Дмитрий Хохлов: "Прогресс у "Динамо" будет"

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов после матча 30-го тура премьер-лиги против "Арсенала" (3:3) сообщил об изменениях, которые произойдут в команде по итогам сезона.

– Слухов о "Динамо" много. Благополучное будущее? Много изменений будет в составе?

– Прогресс должен быть, и он будет. По непосредственно игрокам и другим вопросам договорились, что сядем и будем договариваться. Это касается в первую очередь тех, у кого заканчиваются контракты. (Александр Рогулев)

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