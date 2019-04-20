Дмитрий Хохлов: "Приятно, когда соперник пытается играть в футбол, а не ставит автобус"

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов в эфире "Матч Премьер" поделился ожиданиями перед матчем 24-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов".

– Самба провел неплохой матч, но посчитали, что Теттех сегодня будет эффективнее в этой зоне, чем Соу. Черных получит сегодня свой шанс. Подготовка к матчам не меняется, стараемся отталкиваться от слабостей игры соперника. Приятно, когда оппонент пытается тоже играть в футбол, а не ставит автобус, – сказал Хохлов.

"Динамо" занимает 13-е место с 25 очками в турнирной таблице РПЛ. "Крылья Советов" с 27 баллами располагается на 11-й строчке.

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