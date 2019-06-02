16:30 | Футбол — РПЛ

Дмитрий Черышев: "Никакой игры не жду от "Крыльев". Смотрю только на свою команду"

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Главный тренер "Нижнего Новгорода" Дмитрий Черышев перед ответным стыковым матчем против "Крыльев Советов" заявил, что смотрит только на свою команду.

- Мы будем стараться побеждать, играть на победу, - сказал Черышев в эфире канала "Матч Премьер". - Шанс есть, надо забивать, постараться решить исход матча в положительную сторону. У нас постоянно была ротация, сегодня будут играть другие люди. Команда готовится дать бой.

Игра "Крыльев"? Я никакой игры от них не жду, а от своей команды жду. Задайте вопрос их тренеру. 

Напомним, в первом матче "Крылья" победили "Нижний Новгород" в гостях со счетом 3:1.

Крылья Советов - Нижний Новгород

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