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Сегодня, 11:04

Форвард «Локомотива» Изидор впервые стал лучшим игроком месяца в чемпионате России

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Вильсон Изидор.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор впервые признан лучшим игроком апреля в чемпионате России, сообщает пресс-служба Тинькофф РПЛ.

В этом месяце 21-летний французский футболист провел 4 матча за «Локомотив», в которых отметился 4 голами.

На приз также претендовали нападающий Дмитрий Полоз из «Ростова», голкипер «Диинамо» Антон Шунин, полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский и капитан «Химок» Денис Глушаков.

Изидор перешел в «Локомотив» в зимнее трансферное окно из «Монако» за 3,5 миллиона евро, подписав контракт до 2026 года.

РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Вильсон Изидор
0
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