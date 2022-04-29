Форвард «Локомотива» Изидор впервые стал лучшим игроком месяца в чемпионате России

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор впервые признан лучшим игроком апреля в чемпионате России, сообщает пресс-служба Тинькофф РПЛ.

В этом месяце 21-летний французский футболист провел 4 матча за «Локомотив», в которых отметился 4 голами.

На приз также претендовали нападающий Дмитрий Полоз из «Ростова», голкипер «Диинамо» Антон Шунин, полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский и капитан «Химок» Денис Глушаков.

Изидор перешел в «Локомотив» в зимнее трансферное окно из «Монако» за 3,5 миллиона евро, подписав контракт до 2026 года.