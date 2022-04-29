Карпин признан лучшим тренером РПЛ в апреле

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин признан лучшим тренером РПЛ по итогам апреля, информирует пресс-служба лиги.

За 53-летнего специлаиста, который по совместительству также возглавляет сборную России, единогласно проголосовали как эксперты, так и болельщики.

На приз лучшему тренеру месяца также претендовали Сергей Семак («Зенит»), Сандро Шварц («Динамо»), Владимир Федотов («Сочи») и Сергей Юран («Химки»).

В апреле Карпин вместе с «Ростовом» набрал 12 очков в пяти матчах, обыграв «Крылья Советов», «Локомотив», «Арсенал» и «Спартак».

«Ростов» занимает восьмое место в таблице РПЛ.