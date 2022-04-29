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Карпин признан лучшим тренером РПЛ в апреле

Роман Шишов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Валерий Карпин.
Фото ФК Ростов

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин признан лучшим тренером РПЛ по итогам апреля, информирует пресс-служба лиги.

За 53-летнего специлаиста, который по совместительству также возглавляет сборную России, единогласно проголосовали как эксперты, так и болельщики.

На приз лучшему тренеру месяца также претендовали Сергей Семак («Зенит»), Сандро Шварц («Динамо»), Владимир Федотов («Сочи») и Сергей Юран («Химки»).

В апреле Карпин вместе с «Ростовом» набрал 12 очков в пяти матчах, обыграв «Крылья Советов», «Локомотив», «Арсенал» и «Спартак».

«Ростов» занимает восьмое место в таблице РПЛ.

Валерий Карпин
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4
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
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 Краснодар 25 11 6 8 36-27 39
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 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
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 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
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