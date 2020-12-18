Дивеев получил премию «Первая пятерка»

Сегодня в Москве состоялось вручение премии ДФЛ лучшему молодому футболисту России — «Первая пятерка». По результатам опроса лауреатом стал защитник ЦСКА Игорь Дивеев.

Второе место занял полузащитник «Краснодара» Даниил Уткин, третье — динамовец Роман Евгеньев.

В сезоне-2020/21 Дивеев провел 20 матчей за ЦСКА, на его счету 1 гол и 1 результативная передача. В ноябре 21-летний футболист дебютировал в составе основной сборной России, полностью проведя товарищеский матч с Молдавией (0:0) и сыграв в первом тайме встречи с Сербией (0:5) в рамках Лиги наций.

(Константин Алексеев)