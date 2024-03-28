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Сегодня, 19:30

«Динамо» — «Ростов»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ

Матч РПЛ «Динамо» — «Ростов» пройдет 29 марта в Москве
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин.
Константин Тюкавин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Динамо» и «Ростов» встретятся в матче 22-го тура чемпионата России по футболу 29 марта, в пятницу. Игра на стадионе «ВТБ Арена» в Москве начнется в 19.30 по московскому времени.

Видеотрансляция встречи «Динамо» — «Ростов» пройдет на канале «Матч Премьер». Посмотреть матч 22-го тура РПЛ смогут все зрители с подпиской на сервис. Начало прямого эфира — в 19.20 мск.

Следите за ключевыми событиями противостояния «Динамо» и «Ростова» с помощью матч-центра «СЭ».

«Динамо» под руководством Марцела Лички набрало 38 очков и располагается на третьем месте в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» главного тренера Валерия Карпина идет на десятой строчке с 27 баллами.

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«Динамо» — «Ростов»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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29 тур
30 тур
29.03 19:30
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 19:00
Спартак – Урал
 - : -
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 17 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 17 1 5
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