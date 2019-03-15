"Динамо" победило "Оренбург", "Арсенал" обыграл "Енисей" в молодежном первенстве

"Динамо" победило "Оренбург" в матче 20-го тура первенства молодежных команд премьер-лиги (3:1). Бело-голубые набрали 38 очков и поднялись на 2-е место в турнирной таблице, команда из Оренбурга с 12 баллами располагается на 15-й строчке.

В другом матче "Арсенал" с минимальным счетом победил "Енисей" (1:0). Тульский клуб набрал 35 очков и поднялся на 6-е место, команда из Красноярска с 13 баллами расположилась на 14-й строчке.

Молодежные команды

20-й тур

"Оренбург - мол." (Оренбург) - "Динамо - мол." (Москва) - 1:3 (1:2)

Голы: Антоненко, 11 (1:0). Липовой, 18 (1:1). Лацевич, 26 (1:2). Калачев, 74 (1:3).

Судья: Ганджаев (Санкт-Петербург).

15 марта. Оренбург. Стадион "Газовик".

"Арсенал Т - мол." (Тула) - "Енисей - мол." (Красноярск) - 1:0 (0:0)

Гол: Максименко, 90.

Судья: Жолобов (Волжский).

15 марта. Тула. Стадион "ДЮСШ Арсенал".

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