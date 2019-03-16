"Дима, уходи". Болельщики "Енисея" вывесили баннер в адрес Аленичева

Болельщики "Енисея" вывесили баннер с просьбой об отставке главного тренера команды Дмитрия Аленичева во время матча 20-го тура российской премьер-лиги с "Арсенал" (0:2).

"Енисей", имея в своем активе 11 очков после 29-ти туров, занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ. В предпоследнем матче красноярский клуб потерпел крупное поражение от "Крыльев Советов" (0:4).

Болельщики принесли на матч с "Арсеналом" баннер с текстом "Дима, уходи". Фотографию полотна фанаты затем выложили в своей группе в социальной сети.

В следующем, 21-м туре "Енисей" дома сыграет с "Рубином". Матч пройдет 30-го марта.

Все о чемпионате России – здесь