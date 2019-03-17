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Денис Глушаков: "Буду рад пообщаться с болельщиками и объяснить ситуацию. Эта шумиха не красит "Спартак"

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Капитан "Спартака" Денис Глушаков после матча 20-го тура чемпионата России с "Зенитом" (1:1) сказал, что знает о приезде на игру бывшего тренера красно-белых Массимо Карреры.

 
17 марта. Москва. &quot;Спартак&quot; - &quot;Зенит&quot; - 1:1. Денис Глушаков после гола в ворота гостей.Глушаков забил, но Петербург устоял. "Спартак" и "Зенит" поделили очки

– Болельщики продолжали кричать нелестные вещи в ваш адрес. Как можете это прокомментировать?

– Никак. Если у них есть какие-то претензии или вопросы, я всегда готов ответить. С самого начала предложил им встречу. Могу каждому из фан-движения объяснить ситуацию. Если мне организуют встречу, буду рад пообщаться и урегулировать все вопросы. Эта шумиха не красит "Спартак". Какие-то обиды непонятные.

– На игре был Каррера.

– Знаю об этом.

– Как вы к этому относитесь?

– Приехал тренер посмотреть команду.

– А в команде это обсуждали?

– Нет, никто не обсуждал. Все готовились к дерби. Знали через прессу.

– Никто с ним не общался?

– Не знаю. Лично не видел его. Может, кто-то и общался. (Ярослав Сусов)

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 20-й тур. "Спартак" - "Зенит" и другие матчи
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