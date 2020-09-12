Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев накануне матча 7-го тура Тинькофф РПЛ против «Тамбова» поделился ожиданиями от встречи.

«Что случилось с автобусом? Давайте поговорим об игре. Есть вопросы об игре? Давайте. Вот о паузе в чемпионате. Четыре наших игрока были в сборных, с остальными мы отлично поработали. Как будем играть сегодня? С позиции силы. У «Уфы» другая команда, не та, что была в прошлом сезоне. Мы продолжаем сыгрываться», — сказал Евсеев в эфире телеканала «Матч Премьер».

Ранее главный тренер уфимцев сообщил, что команда сидит в аэропорту Саранска и не может отправиться в отель, потому что «у водителя автобуса нет справки об отрицательном тесте на коронавирус».

Позже в интервью «СЭ» спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков заявил, что все проблемы с транспортировкой «Уфы» были решены. С обращением также выступила РПЛ, которая отметила важность соблюдения регламента и безопасности.