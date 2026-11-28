ЦСКА и «Зенит» назвали составы на матч РПЛ

Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Зенита» на матч 16-го тура чемпионата России. Начало игры — в 16:30 мск.

ЦСКА: Бориско, Аззи, Данилов, Лукин, Жоао Виктор, Матеус Рейс, Обляков, Кисляк, Глебов, Круговой, Лусиано Гонду.

Запасные: Тороп, Бесаев, Абдулкадыров, Матеус Алвес, Козлов, Олейников, Энрике Кармо, Бандикян, Вакулич, Мусаев, Фиров, Воронов.

«Зенит»: Москвичев, Мантуан, Дивеев, Нино, Дуглас Сантос, Барриос, Карпукас, Луис Энрике, Глушенков, Педро, Соболев.

Запасные: Адамов, Зайцев, Караваев, Андраде, Алип, Вега, Джон Джон, Ерохин, Мусаев, Кондаков, Фелипе Аугусто, Шилов.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча ЦСКА — «Зенит».