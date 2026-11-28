«Рубин» — «Акрон»: Сааведра забил третий гол казанской команды в матче

Полузащитник «Рубина» Игнасио Сааведра забил третий гол казанской команды в матче 16-го тура РПЛ против «Акрона» на 60-й минуте.

Игра проходит на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани.