«Рубин» — «Акрон»: казанцы ведут в два мяча после первого тайма

«Рубин» ведет после первого тайма в матче 16-го тура РПЛ против «Акрона» — 2:0. Игра проходит на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. На 6-й минуте отличился полузащитник Угочукву Иву, на 17-й минуте преимущество удвоил вингер Ульви Бабаев. Чемпионат России. Премьер-лига. 16-й тур.

28 ноября, 14:00. Ак Барс Арена (Казань)