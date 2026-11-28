ЦСКА — «Зенит»: петербуржцы ведут после первого тайма благодаря голам Соболева и Глушенкова

«Зенит» ведет после первого тайма в матче 16-го тура РПЛ против ЦСКА — 2:0.

Игра проходит на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.

Голами в составе петербургской команды отметились Александр Соболев и Максим Глушенков.